Si rompe la condotta di Montemarano: Avellino e altri comuni senz’acqua

A causa della rottura della condotta adduttrice del DN 700, in agro di Montemarano, l’erogazione idrica al servizio di alcuni Comuni è sospesa. I lavori di riparazione sono in corso. Alto Calore prevede il ripristino della portata idrica in tarda serata.

Ecco i comuni interessati:

AVELLINO (Località Cesine – serb. Pennini)

AVELLINO (Casa circondariale)

AVELLINO (clinica Villa Ester)

AVELLINO (Centro Dyalisis)

ATRIPALDA (Frazioni Cerzete, Novesoldi e Giacchi)

CASTELVETERE SUL CALORE

MONTEMARANO (zone rurali)

CHIUSANO SAN DOMENICO

PAROLISE

SAN POTITO ULTRA

SORBO SERPICO

SALZA IRPINA

CANDIDA

MANOCALZATI PRATA P.U.

PRATOLA SERRA

AIELLO DEL SABATO

S. STEFANO DEL SOLE

CESINALI

S. MICHELE DI SERINO (rurale)

FORINO

CONTRADA

MONTEFREDANE

GROTTOLELLA

CAPRIGLIA IRPINA

ALTAVILLA IRPINA

MONTEFALCIONE

MONTEMILETTO

CHIANCHE