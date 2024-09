Si rompe la condotta a Gesualdo: diversi comuni senz’acqua

L’Alto Calore Servizi comunica che, a causa della rottura sulla condotta adduttrice DN 800 in agro di Gesualdo, l’erogazione idrica ai serbatoi dei seguenti Comuni è sospesa. Pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in corso, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio.

I comuni interessati sono:

Ariano Irpino

Torella dei Lombardi

Villamaina

Gesualdo

Grottaminarda

Sturno

Melito Irpino

Montecalvo Irpino

Savignano Irpino

Greci

Villanova del Battista

Fontanarosa

Flumeri

Fragneto Monforte

Mirabella Eclano

Pontelandolfo

Bonito

Apice

Pauli

Pietrelcina

S. Arcangelo Trimonte

Pesco Sannita

Pago Veiano

Reino

Casalduni

Campolattaro

Inoltre, sempre l’ente idrico di Corso Europa comunica che, a causa della rottura sulla condotta adduttrice DN 400 mm in agro di San Nazzaro, l’erogazione idrica ai serbatoi dei seguenti Comuni è sospesa. I lavori sono in corso e potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica nella giornata odierna, con il completamento dell’intervento previsto nel tardo pomeriggio.

I comuni interessati in questo caso sono:

S. Giorgio del Sannio (serb. Loc. Toppo)

San Nazzaro

Pietrastornina (Loc. Ciardelli)

RoccaBasciana

Chianciano

Sant’Angelo a Cupolo

San Leucio del Sannio

Apollosa

Arpaise

Ceppaloni

San Martino Sannita

San Nicola Manfredi

Sospensioni si registrano infine anche a Nusco, Montella, Gesualdo, Frigento e Quindici.