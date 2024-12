Si risveglia dal coma uno dei due studenti colpiti da un albero a Fisciano

FISCIANO- Antonio La Regina, il giovane studente di Petina colpito dall’albero caduto all’Università di Fisciano qualche settimana fa, si e’ risvegliato dal coma. Ad annunciarlo lui stesso con un messaggio nel gruppo del corso che frequenta. Come si ricordera’ era stato travolto insieme agli altri colleghi di un corso di Tfa presso l’ateneo salernitano. La Regina in un primo momento aveva riportato soltanto un frattura al bacino ma poi le sue condizioni sono precipitate ed era stato operato. Dopo l’intervento era finito in coma, nella stessa stanza della Rianimazione dove si trova Carmine Fiorillo, suo grande amico, che resta ancora in gravi condizioni.