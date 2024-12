Montemiletto, benedizione dello spadino per Niccolo’: ammesso alla Teulie’

MONTEMILETTO- La suggestiva cerimonia della benedizione dello “spadino” per il giovane Niccolo’, ammesso alla prestigiosa Scuola Militare Teulie’. Questa sera, al termine della Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Montemiletto, nel rispetto di una tradizione militare antica, si è tenuta la “Benedizione dello Spadino” di Niccolò Frongillo, giovanissimo ammesso a frequentare la Scuola Militare Teuliè di Milano”. Alla cerimonia era presente anche il sindaco Massimiliano Minichiello, che ha voluto esprimere a nome “dell’Amministrazione comunale e tutta la comunità gli auguri al giovane Niccolò di poter essere un servitore dello Stato, con i valori cristiani, vivendo in pienezza il significato del rito celebrato”.Lo spadino simboleggia l’impegno a serbare per sempre quei valori fondanti, quali onore, dignità, fedeltà, audacia, volontà, lealtà, fierezza e coraggio che ogni cadetto è chiamato a rispettare ed onorare e ne suggella la completezza dello stato giuridico della stupenda uniforme storica che contraddistingue gli allievi ufficiali.