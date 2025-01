Si riparte domenica 12 gennaio con la Vis Mediterranea a Cuneo contro la Freedom

Attesa per la ripresa del campionato di calcio di serie B femminile, ancora fermo per la sosta natalizia. Si riparte domenica 12 gennaio 2025, quando in programma ci sarà la penultima gara del girone di andata.

La Vis Mediterranea, come le altre squadre che militano nel campionato cadetto, ha giocato l’ultimo turno del 2024 lo scorso 14 dicembre, subendo una dura sconfitta per 0-6 contro la Ternana, prima della classe insieme al Parma Women.

Questo mese di stop è servito non solo per cercare qualche rinforzo attraverso l’acquisto di calciatrici di maggiore spessore tecnico, ma anche per ridare fiducia ad un ambiente che, poco alla volta, ha visto scivolare via le certezze della passata stagione, quando ha dominato il campionato di serie C, ottenendo la storica promozione nella serie cadetta.

Dunque, mister Alessandro Caruso, si è messo a lavoro, anche durante le festività per cercare di ridare smalto alle sue giocatrici, consapevoli del fatto che risalire la classifica dall’ultimo posto, con un solo punto conquistato sinora in 13 gare, è un’impresa titanica. Ma bisogna comunque provarci nel tentativo di agganciare il treno salvezza e mantenere la categoria, unico obiettivo della stagione in atto.

Domenica prossima la Vis sarà impegnata sul campo della Freedom, a Cuneo, in una trasferta che si preannuncia ostica. Unico risultato a cui puntare: la vittoria, che sarebbe anche la prima del campionato. E tutta Montoro sarà lì a guardare e tifare le proprie beniamine con l’auspicio di una ripresa che possa partire proprio da Cuneo.