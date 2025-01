VIDEO/ Da Nargi ancora un appello ai futuri assessori: “Sono sicura che andremo avanti”

Ancora un appello al “senso di responsabilità” quello rivolto dalla sindaca di Avellino, Laura Nargi, agli assessori in pectore affinché firmino i decreti di nomina in Giunta, ponendo così fine a questa fase di stallo che ormai caratterizza l’amministrazione comunale da prima di Natale. La sindaca, in occasione dell’inaugurazione del Centro d’Ascolto della Caritas a Quattrograna, si è rivolta direttamente ai suoi “futuri assessori” e ha affermato: “Sono sicura che andremo avanti per il bene della città, perché è questo che ci preme: lavorare per Avellino, per gli avellinesi e per far crescere la nostra città.”

Non a caso, il Centro d’Ascolto, inaugurato anche alla presenza del Vescovo Mons. Arturo Aiello, ha trovato sede a Quattrograna. “Questo quartiere è diventato il simbolo dell’inclusione – ha dichiarato la prima cittadina –. Come amministrazione stiamo continuando la sostituzione edilizia dei prefabbricati pesanti, dopo la riqualificazione con l’abbellimento con le opere d’arte di Jorit. È un segnale importante per questo quartiere, e non ci fermeremo”, ha concluso Nargi.