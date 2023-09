Si ribalta con l’auto e resta in bilico nella scarpata, paura per una 35enne. E’ successo sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Montoro in direzione Salerno. Sul posto i vigili del fuoco i quali hanno messo in sicurezza il veicolo che poteva scivolare verso il basso

I caschi rossi hanno provveduto al recupero della donna rimasta incastrata nell’abitacolo, affidandola alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata presso l’ospedale Moscati per essere sottoposta a cure mediche.