Acli Avellino: in tema di parità e violenza di genere

Ora più che mai, la stampa attraverso i TG, i Talk Show, i social, ci inonda di notizie “violente”: omicidi, violenza di gruppo, bullismo, femminicidi; delle volte anche la narrazione assume i toni della violenza subita o perpretata, questo genera una spirale d’odio e di aggressività anche tra gli osservatori e allora si invocano di volta in volta la scuola, le forze di polizie, gli esperti di turno, ecco quanto afferma l’associazione Acli Avellino.

“Ben vengano iniziative di sensibilizzazione e prevenzione: seminari, convegni, campagne, eventi sportivi e simbolici, ma è necessario lavorare in modo costante in questa direzione, a 360 gradi coinvolgendo tutt*, non solo le donne. Siamo, in qualche modo, tutte e tutti responsabili di ciò che accade.

C’è bisogno di gesti concreti che non cadano nella logica di categorizzare tutto in termini dicotomici buono/cattivo, carnefice/vittima; c’è bisogno di azioni, pensieri e gesti concreti che abbiano il coraggio e la lungimiranza di guardare “oltre” gli stereotipi di genere, siamo tutti differenti e eppure così simili.

Il substrato culturale nel quale siamo immersi ha prodotto un sistema di diseguaglianze che si perpetua nella società contemporanea (diseguaglianze nell’accesso al mondo del lavoro, nei livelli salariali, nell’uso del tempo libero); spesso le donne sono oggi ricordate nel ruolo di “vittime”, ed il ruolo attribuito al sesso, diviene un destino già scritto, come “immutabile”.

La violenza si può e si deve superare allora, ribaltando anche l’immaginario, costruendo il mondo del possibile, giocando la nostra battaglia sul terreno della prevenzione, a partire dal linguaggio e dai luoghi comuni.

Anche l’approccio alla conciliazione come “affare di donne”, rischia di avere effetti controproducenti, perché si può tradurre in una sorta di “segregazione di ritorno”, con esisti negativi sia per le donne, che per le organizzazioni pubbliche o private in cui lavorano.

Noi come ACLI di Avellino e come Coordinamento Donne da anni cerchiamo di lavorare in sinergia con gli altri attori, istituzionali e non, presenti sul territorio al fine di seminare parole e gesti concreti di parità.

In particolare dal 2019 insieme all’Associazione a Voce Alta Salerno partendo dal progetto Temi: sportello uoMini maltrattanti – Contrasto alla violenza e buone prassi ci occupiamo di prevenzione della violenza di genere con azioni mirate e specialistiche in fase preventiva, emergenziale e riabilitativa.

Attualmente a seguito di un protocollo di intesa con la Questura di Avellino in materia di Stalking e di Violenza domestica e di un partenariato con il U.E.P.E. , Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Avellino per il trattamento di Uomini Autori di Violenza, abbiamo potenziato il Servizio per il trattamento per Uomini Autori di Violenza.

Attraverso la formalizzazione di tali accordi, grazie al supporto delle dirigenti e dei dirigenti degli attori Istituzionali coinvolti, andiamo a rafforzare la rete esistente sul territorio in materia di violenza con l’intento di promuovere una cultura della responsabilità.

Con la nostra azione non andiamo a giustificare l’atto violento, ma siamo consapevoli che se lavoriamo su dinamiche relazionali violente in modo parcellizzato, ci perdiamo qualcosa e riduciamo una dinamica relazionale complessa in qualcosa di semplice.

La violenza di genere è un problema di tutte e tutti, è necessario costruire modalità di azione e di pensiero alternative alla violenza”.