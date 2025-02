MONTEFALCIONE- Si ribalta con il pickup che stava guidando nei pressi del cimitero di Montefalcione. L’incidente e’ avvenuto qualche ora fa. Sono in corso di accertamento le cause e la dinamica del sinistro che hanno portato al ribaltamento dell’autocarro leggero. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, il personale del 118 e i Carabinieri della locale Stazione.

In aggiornamento