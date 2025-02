NAPOLI- Il Presidente del Parco Regionale del Partenio, Francesco Iovino, ha partecipato alla presentazione del progetto “I Guardiani della Biodiversità”, promosso da Legambiente Valle Caudina, con il supporto di Legambiente Campania, Federparchi Europarc Italia e di diversi Enti Parco della Regione Campania..L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno volto a promuovere la tutela della biodiversità attraverso attività di sensibilizzazione, educazione e coinvolgimento attivo

delle comunità locali, con particolare attenzione alle giovani generazioni. «L’educazione ambientale è uno strumento fondamentale per costruire comunità

consapevoli e responsabili» – ha dichiarato il Presidente Iovino a margine dell’evento: «Vogliamo che i giovani possano toccare con mano il valore della natura, comprendendo che la tutela dell’ambiente non è solo un dovere, ma un’opportunità per migliorare la

qualità della vita di tutti». Il Parco Regionale del Partenio, da sempre impegnato nella salvaguardia del proprio

patrimonio naturalistico e nella promozione di una cultura della sostenibilità, si farà.promotore di una serie di azioni concrete, tra cui: incontri di educazione ambientale rivolti agli studenti delle scuole del territorio; campagne di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e sull’uso responsabile delle risorse naturali; progetti di collaborazione con associazioni giovanili per incentivare la

partecipazione attiva delle nuove generazioni..«Crediamo fermamente che il futuro dell’ambiente dipenda dalla consapevolezza di chi lo vive e lo abita» – ha aggiunto il Presidente Iovino: «Per questo continueremo a lavorare in rete con le realtà associative e istituzionali che condividono la nostra missione: proteggere,.educare e tramandare il patrimonio naturale del Partenio»..La partecipazione al progetto “I Guardiani della Biodiversità” rappresenta per l’Ente Parco un’ulteriore tappa di un percorso già avviato negli anni passati, in cui la tutela della biodiversità si è sempre accompagnata alla valorizzazione del territorio e al coinvolgimento della comunità locale.