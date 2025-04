Si rafforza la truppa festiana: Olimpia Rusolo passa a Viva la Libertà

Cari colleghi, cari cittadini,

Oggi desidero comunicare una scelta che ho maturato con riflessione e responsabilità: lascio il gruppo consiliare “SiAmo Avellino” per aderire a “Viva la Libertà”, un gruppo che resta parte integrante della maggioranza e che si riconosce nell’esperienza amministrativa dell’ex Sindaco Gianluca Festa.

Questa decisione non nasce da contrapposizioni o divergenze, ma dalla volontà di proseguire il mio impegno in un contesto che ritengo più affine alla mia visione politica e amministrativa. Il mio obiettivo resta quello di contribuire, con serietà e determinazione, al bene della nostra città, rafforzando l’azione della maggioranza e garantendo continuità all’impegno assunto con i cittadini.

Ringrazio il gruppo “SiAmo Avellino” per il percorso condiviso fino a oggi e per il lavoro svolto insieme. Il mio impegno in Consiglio Comunale resta invariato: continuerò a lavorare con spirito costruttivo, con l’unico obiettivo di portare avanti idee e progetti per Avellino e i suoi cittadini.

Aderisco a “Viva la Libertà” con la convinzione che questa scelta mi permetterà di essere ancora più incisivo nell’azione amministrativa, sempre con la volontà di dare risposte concrete alla nostra comunità.

Olimpia Rusolo

Consigliere Comunale di Avellino