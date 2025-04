A Grottaminarda un incontro per i ragazzi con dirigenti e atleti dell’Avellino Basket

Il Comune di Grottaminarda – Assessorato allo Sport – in collaborazione con l’Avellino Basket e l’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, organizza un interessante incontro sul tema “L’importanza dello sport nella vita dei ragazzi”.

L’evento si terrà giovedì 10 aprile 2025, alle ore 9:30, presso l’Auditorium del plesso in via Perazzo, dell’Istituto San Tommaso d’Aquino e vedrà la partecipazione di figure istituzionali, esperti ed atleti di alto livello.



All’incontro interverranno:

Maria Antonietta Rizzo, Dirigente scolastica dell’Istituto San Tommaso d’Aquino, Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Michele Spinapolice, Assessore allo Sport di Grottaminarda, Giuseppe Lombardi, Presidente dell’Avellino Basket, Antonello Nevola, Direttore generale dell’Avellino Basket, Massimo Picariello, Preparatore atletico dell’Avellino Basket, Carlo Vece, Allenatore del Volley Grottaminarda, Antonio Pio Pascuccio, Docente di Educazione Motoria.

Saranno inoltre presenti atleti di spicco, tra i quali:

Federico Mussini e Marcellus Earlington (Avellino Basket), Marco Cefariello (Napoli Volley), Giuseppe Ciampa (Kickboxing Club Avellino).

«Può sembrare banale sottolineare l’importanza dello sport nella vita dei ragazzi ma mai come in questo momento storico è fondamentale invogliare i giovani e le famiglie a seguire una qualsiasi disciplina sportiva – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice – Lo sport non è solo attività fisica: è educazione, crescita personale e protezione dai pericoli della strada, dalle devianze e dall’eccesso di tecnologia. Forma il carattere, insegna il lavoro di squadra, dà motivazione e soddisfazione. Con questo evento vogliamo affrontare questi temi con l’aiuto di grandi sportivi e, soprattutto, con il coinvolgimento dei genitori, affinché diventino parte attiva nel percorso sportivo dei propri figli».



Dunque un incontro aperto a tutti, per riscoprire e valorizzare il ruolo fondamentale dello sport nella vita dei giovani.