Si fa girare ottantamila euro sul suo conto spacciandosi per ispettore: arrestato 40enne

ATRIPALDA- Un sms che avvisava la “vittima” di un tentativo di truffa ai suoi danni e la invitava a chiamare subito ad un numero di telefono per bloccare il conto e mettere in salvo i soldi, attraverso un giroconto . La donna, che contatta il numero e parla con un sedicente ispettore della Polizia Postale, segue le indicazioni ed effettua un postagiro di 74.500 euro su un conto indicato dell’ispettore, che in realtà era il truffatore. Le due utenze sono intestate a soggetti inesistenti o stranieri, il conto invece è intestato ad un quarantenne di Atripalda, che nelle ventiquattro ore effettua una serie di operazioni svuotandolo quasi totalmente, non prima di aver fatto versare sullo stesso conto alla vittima con un bonifico altri 3300 euro. In totale quasi ottantamila euro. Per i Carabinieri l’autore della truffa e’ l’intestatario del conto dove sono confluiti i soldi della frode. Un quarantenne di Atripalda che tra il quindici e il sedici luglio esegue una serie di acquisti e di movimentazioni bancarie che gli costano oltre all’imputazione di truffa aggravata anche quella di autoriciclaggio. I militari dell’Arma non si basano solo sul fatto che il conto dove sono confluiti i soldi fosse a lui riconducibile ma anche alla circostanza che dai video degli uffici postali dove sono avvenute le operazioni, tutti acquisiti dai militari, la persona che le compie e’ sempre il quarantenne. Dalle indagini e dagli esiti rassegnati dai militari dell’Arma alla Procura della Repubblica di Avellino arriva la richiesta di misura cautelare in carcere, quella firmata dal pm Fabio Massimo Del Mauro . Per il reato scatta l’interrogatorio preventivo, fissato davanti al Gip Giulio Argenio. L’indagato, assistito dal penalista Fabio Tulimiero, nega gli addebiti, contestando in particolare l’ipotesi di autoriciclaggio. Il Gip ne dispone l’arresto, per lui la misura dei domiciliari. Molto probabilmente la vicenda finirà al Riesame.