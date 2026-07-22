Angela, raggiunge il traguardo della Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti

LAURO- Auguri ad Angela Grasso, di Lauro, che ha brillantemente conseguito la Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode e il plauso della Commissione discutendo una tesi sul “Diritto Processuale Civile”, relatore il docente Salvatore Boccagno. Ad Angela, per il suo brillante percorso di studi e anche per la scelta della tesi, che il professore Boccagno, mutuando un termine sportivo l’ ha paragonata a quello che nel nuoto è un triplo salto carpiato, gli auguri da papà Carmine, mamma Fabiola, dal fratello Francesco e da tutti quelli che la stimano e vogliono bene.