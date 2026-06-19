Si chiude un anno di successi per l’ASD Ugo Tesone Lioni

Si conclude con grande soddisfazione la stagione sportiva 2025/2026 dell’ASD UGO TESONE LIONI, un anno caratterizzato da un’intensa attività sportiva, educativa e sociale che ha coinvolto bambini, bambine, famiglie, scuole e istituzioni del territorio. Nel corso della stagione la società ha promosso e partecipato a oltre trenta iniziative tra manifestazioni federali, eventi regionali e provinciali, attività scolastiche, incontri formativi e amichevoli, confermando il proprio impegno nella diffusione della pratica sportiva e dei valori educativi del minibasket.

Particolare rilevanza ha avuto il progetto nazionale FIP “Bambini in Gioco”, realizzato presso l’Istituto Comprensivo di Lioni, che ha coinvolto numerosi alunni della scuola primaria in un percorso di avvicinamento allo sport e al movimento. Il progetto si è concluso con una partecipata manifestazione provinciale e con un convegno finale organizzato in collaborazione con FIP Campania e Settore Minibasket Campania.

Tra i momenti più significativi dell’anno sportivo va evidenziato il riconoscimento assegnato dal CONI Regionale e Provinciale a Sabatino Fonso, responsabile minibasket dell’ASD UGO TESONE LIONI, premiato tra le eccellenze sportive irpine per l’attività svolta nel settore giovanile.

L’associazione ha inoltre preso parte alle principali manifestazioni regionali organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Settore Minibasket Campania, con particolare attenzione alla promozione del minibasket femminile, partecipando agli eventi regionali di Benevento e Battipaglia. Particolarmente significativa è stata anche la partecipazione alla Festa Regionale Minibasket della Campania, svoltasi il 16 maggio 2026 presso il PalaVesuvio di Napoli, che ha coinvolto circa 600 bambini e bambine delle annate 2015 e 2016 provenienti da tutta la regione. Un grande momento di sport, aggregazione e condivisione che ha rappresentato uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione minibasket campana.

Importante anche l’attività tecnica svolta durante l’anno, arricchita dalla presenza dell’Istruttore Nazionale Marco Mirra, che ha diretto due sedute di allenamento dedicate ai giovani atleti e agli istruttori della società, oltre alla partecipazione dello staff ai corsi regionali di aggiornamento.

Numerose le occasioni di confronto sportivo attraverso incontri amichevoli con diverse realtà cestistiche della provincia e della regione, che hanno consentito ai bambini e alle bambine di vivere esperienze formative all’insegna del divertimento, del rispetto e della condivisione.

Accanto all’attività sportiva, l’ASD UGO TESONE LIONI ha promosso importanti momenti di crescita umana e sociale attraverso incontri con il parroco di Lioni Don Gelsomino, con Nadia Tesone, figlia dell’indimenticato Ugo Tesone, con la nutrizionista Dott.ssa Orsola De Palma e con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lioni Michele Messina, affrontando temi legati all’educazione, alla salute, alla legalità e ai valori dello sport.

Particolarmente apprezzata è stata la manifestazione “Cuori Rosa, Canestri e Sorrisi”, organizzata presso il PalaTesone con la partecipazione di società di Avellino, Benevento e Battipaglia in una giornata dedicata alla promozione del basket femminile e all’inclusione attraverso lo sport.

Grande entusiasmo hanno suscitato anche le partecipazioni dei giovani atleti alle gare della Scandone Avellino presso il PalaDelMauro, vivendo l’emozione dell’ingresso in campo in occasione di importanti appuntamenti cestistici.

La stagione si è conclusa il 15 giugno 2026 con la partecipazione alla Festa Provinciale di Minibasket organizzata dalla FIP Campania e dal Settore Minibasket Campania presso il Campo CONI di Avellino, che ha visto la presenza di quasi 200 giovani atleti provenienti da tutta la provincia.

L’ASD UGO TESONE LIONI rivolge un sentito ringraziamento ai bambini, alle famiglie, agli istruttori, ai dirigenti, alle istituzioni scolastiche, alla Federazione Italiana Pallacanestro, al Settore Minibasket Campania, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle attività svolte.

La società guarda già al futuro con entusiasmo, proseguendo il proprio percorso attraverso il progetto Easybasket previsto per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con l’obiettivo di continuare a promuovere lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita per le nuove generazioni.