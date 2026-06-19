Moschiano, antenna di telefonia mobile: esposto in Procura del Comitato Ansi

MOSCHIANO- Un esposto e la richiesta di una verifica tecnico-amministrativa relativa all’ autorizzazione paesaggistica per un impianto di telefonia mobile nel Comune di Moschiano. Quello inviato a vari organi competenti, a partire dalla Procura della Repubblica di Avellino,Arpac, Soprintendenza e Carabinieri Forestali dal

presidente del Comitato cittadino

ANSI Moschiano, Antonio Siniscalchi, che con l’ esposto-segnalazione ha richiesto una di verifica tecnico-amministrativa

sull’ autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Moschiano relativa alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile in Via 5 Maggio, nei pressi del Campo Sportivo. Alla base di questo esposto alcune circostanze relative in primis al fatto che “l’area interessata risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142;

il procedimento è stato concluso mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990; la Soprintendenza Archeologıa, Belle Arti e Paesagg1o competente è stata Interessata con nota del 13/02/2026 prot. 767; risulta parere favorevole della Commissione Locale per

Paesaggio in data 02/02/2026; il provvedimento è stato adottato dal Comune in assenza di espresso parere della Soprintendenza”entro i termini previsti”. Per questo viene chiesta la verifica rispetto alla “corretta applicazione dell’istituto del silenzio-assenso in materia paesaggistica, in relazione alla natura vincolata dell’area; la completezza dell’ istruttoria tecnico-amministrativa posta a base del rilascio del titolo; corretta valutazione degli impatti paesaggistici ambientali dell’impianto; la compatibilità dell’intervento con il contesto territoriale e con eventuali strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti; eventuali profili di impatto ambientale ed elettromagnetico meritevoli di approfondimento tecnico”.