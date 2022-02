Paura questa sera ad Avellino in via Fontanatetta. Un anziano si è barricato in casa con un coltello a seguito di una lite familiare. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per moglie e figlia che sono scappate allertando le forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Avellino. Grazie all’intervento dei poliziotti tutto si è risolto e la situazione è stata riportata alla normalità.