Si barrica in casa con il cadavere del marito: intervento dei Vigili del Fuoco

ROTONDI- Si barrica in casa con il compagno morto da alcuni giorni. E’ la storia rilanciata da “Il Caudino” di un pomeriggio di tensione a Rotondi. La donna protagonista di questa vicenda si era asserragliata nella sua abitazione che si trova in un vicolo di piazza Vittorio Emanuele. A dare l’allarme i residenti della zona, che da giorni avvertivano odori nauseabondi provenire dall’abitazine e non vedevano il compagno della donna, un sessantenne trasferito da un comune vicino in giro. Si era temuto che l’uomo avesse potuto avere un malore o che addirittura fosse morto. Così, Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La donna si è rifiutata di aprire la porta e dopo una trattativa, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso e le forze dell’ordine hanno bloccato la donna. I sanitari del 118 hanno provveduto a fornirle i primi soccorsi in quanto era in fortissimo stato di agitazione. Il cadavere dell’uomo, almeno da quanto riportato era in avanzato stato di decomposizione. Sara’ sicuramente l’esame medico legale ad accertare la causa della morte.