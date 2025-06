De Luca promette: battaglia di dignita’ contro “portaseccia” e politicanti

TEVEROLA- “Portaseccia” e “politicanti” nel mirino del governatore Vincenzo De Luca, che incontrando tutti i nuovi assunti dell’Air insieme al manager Anthony Acconcia e al consigliere delegato Luca Cascone, ha ricordato la necessita’ di combattere una battaglia di dignità a settembre. “Allora veramente una bella giornata, dobbiamo essere orgogliosi e difendere quello che abbiamo costruito” ha spiegato De Luca, per poi aggiungere: “Ci rivedremo ovviamente nelle prossime settimane. Ci faremo, se Dio vorrà e se non troveremo troppi portaseccia davanti alla nostra strada, un po’ di ferie quest’anno. Dopodiché alla ripresa ci ritroveremo per combattere una battaglia di dignità e di libertà per la regione Campania. Contro i politicanti e contro quelli che non sanno neanche dove è la regione Campania. Ve lo ripeto, i nostri figli e il nostro lavoro contano più delle bandiere di partito”.