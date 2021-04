Attualità Settore legale e giuridico: caratteristiche e vantaggi di una traduzione specializzata 22 Aprile 2021

In presenza di un documento di carattere legale o giuridico, una traduzione professionale può fare la differenza.

Il settore legale, caratterizzato da un lessico particolarmente ostico e da nozioni piuttosto elaborate, richiede non solo un’accurata conoscenza delle lingue di origine e di destinazione, ma anche del diritto e della specifica materia oggetto del testo.

Un processo, dunque, che prevede l’intervento di uno o più professionisti conoscitori del settore, inattuabile mediante una semplice traduzione letterale da parte di traduttori non addetti ai lavori.





Traduzione specializzata legale e giuridica: caratteristiche

Una traduzione specializzata legale e giuridica deve poter trattare, con la medesima perizia, documenti complessi di tutti i tipi. Daitesti giuridici agli atti giudiziari, per fare un esempio, ma anche ordinamenti, comunicati ufficiali, regolamenti, contratti, normative, pareri giuridici e documenti di carattere ufficiale.

Va da sé che chiedere il supporto di professionisti esperti della materia sia del tutto imprescindibile: un esperto può evitare che il testo tradotto possa presentare incongruenze, che nel tempo possono creare non pochi problemi di natura legale.

È per questo che, in presenza di documenti di questo tipo, rivolgersi a un’agenzia specializzata nelle traduzioni professionali è il solo modo per eliminare ogni incertezza. Inoltre, il supporto di traduttori esperti può garantire numerosi vantaggi, evitando tutti i classici problemi derivanti dalla mera traduzione letterale.

Il merito va a iter accurati come quelli proposti, ad esempio, da agenzie quali EuroTrad, il cui approccio innovativo è illustrato nella sezione dedicata https://www.eurotrad.com/traduzioni-legali-giuridiche/ del sito ufficiale dell’azienda.





I vantaggi delle traduzioni legali e giuridiche professionali

Grazie al contribuito concettuale, stilistico e tematico di traduttori e di esperti della materia, una traduzione legale o giuridica di tipo professionale fa sì che ogni documento venga redatto seguendo la nomenclatura più corretta, evitando quindi la stesura di testi banali o non aderenti al contesto di destinazione.

Chiedere il supporto di un’agenzia con esperienza nel settore aiuta, inoltre, a evitare il problema delle lacune linguistiche e dell’incongruenza fra termini: due errori molto comuni nelle traduzioni specifiche effettuate da traduttori improvvisati.

L’altro grande vantaggio è legato al fatto che ogni traduzione effettuata da agenzie specializzate tiene sempre conto delle peculiarità dei documenti tramite un’accurata selezione dei professionisti.

Gli specialisti che si occupano di elaborare il testo non sono soltanto traduttori madrelingua, quindi, in possesso di una profonda conoscenza delle lingue di partenza e di destinazione, ma anche esperti conoscitori della specifica materia inerente al documento da tradurre.

In aggiunta, la selezione dei professionisti punta esclusivamente su traduttori legali: specialisti con una forte esperienza nelle materie legislative e giurisprudenziali dei due paesi coinvolti.

Questo permette di garantire sempre il corretto significato giuridico tra i testi in oggetto e di tenere conto delle diversità dei singoli ordinamenti. Il tutto con un servizio rigoroso, preciso e accurato, nel pieno rispetto della riservatezza necessaria in questo genere di traduzioni.





Traduzioni legali e giuridiche: un iter su misura

È altrettanto importante specificare che richiedere una traduzione specializzata può aiutare a ottenere un risultato accurato e privo di imprecisioni. Ogni processo, infatti, è supervisionato da un responsabile del progetto, che si dedica costantemente a tutti gli aspetti legati all’elaborazione.

Il responsabile si occupa, inoltre, di presiedere alle fasi relative alla revisione, cioè l’accurato controllo della bozza nella fase di post-traduzione, e alle operazioni di impaginazione, per far sì che il documento sia impeccabile dal punto di vista estetico e immediatamente pronto per essere consegnato.

Un altro aspetto da non sottovalutare, nelle traduzioni effettuate da agenzie esperte, è la possibilità di avvalersi della sinergia tra i professionisti la tecnologia.

I traduttori, infatti, possono adoperare di programmi di ultima generazione per il controllo delle operazioni di grafica e di impaginazione, oltre a software di memoria assistita, per la verifica della correttezza dei termini utilizzati e la loro coerenza nel testo. Il tutto, naturalmente, con tempistiche di consegna molto ristrette o personalizzate e preventivi accurati e su misura.