Migliori casino online per giocare da mobile nel 2021

Il gioco da mobile sta crescendo giorno dopo e sempre più utenti scelgono di puntare al blackjack o alle slot machine da smartphone e tablet. Ma come fare per riconoscere i migliori casinò online su cui è possibile giocare da mobile? Questa è una domanda abbastanza complicata a cui è molto difficile dare una risposta certa. Possiamo, però, darti una serie di informazioni per far sì che possa trovare sempre la migliore piattaforma di gioco.

App o browser?

Questa è la prima domanda a cui devi dare una risposta. In poche parole, i siti casino online Svizzera utilizzano due sistemi principali per permettere ai loro iscritti di giocare online. Il primo, che a dir la verità era quello più diffuso fino a qualche anno fa, prevede che i giocatori debbano scaricare un’applicazione sul dispositivo. Una volta effettuato l’accesso, poi, è possibile iniziare a puntare.

L’altro sistema che sta diventando il preferito di gran parte dei giocatori, è quello di giocare direttamente del browser del proprio smartphone o tablet. Basta solo digitare l’indirizzo del sito, effettuare l’accesso e poi puntare. Questa soluzione è la preferita di chi vuole mantenere la propria discrezione.

Testa prima il gioco da mobile

Prima di iscriverti in un sito e di effettuare depositi, ti consigliamo sempre di controllare la qualità della piattaforma di gioco. Puoi farlo giocando in modalità demo, ovvero con un conto virtuale. In poche parole non dovrai spendere soldi ma giocare solo per divertimento. Così facendo, noterai se il gioco si presenta bene, se i tasti sono abbastanza distanti tra loro e se non creano particolari problemi di gioco.

Quest’ultimo, ad esempio, è uno dei problemi più importanti per chi gioca da mobile. Il rischio di avere dei tasti troppo vicini tra loro potrebbe non essere un problema nelle slot machine, ma in altri giochi sì. Ad esempio nel blackjack si corre il rischio di cliccare “Stai” invece di “Carta” o di aumentare senza rendersene conto il valore della puntata. Stessa cosa anche per la roulette visto che posizionare una fiche su un numero rischia di diventare davvero difficile.

Infine, controlla quali sono i giochi disponibili. Devi sapere, infatti, che i casinò online potrebbero non avere tutti i giochi disponibili da mobile. Per questo, prima di avere una brutta sorpresa, controlla che siano i tuoi preferiti.

Bonus di benvenuto

L’ultimo consiglio che vogliamo darti è quello di controllare se ci sono casinò online che offrono delle offerte di benvenuto ai giocatori che decidono di iscriversi per la prima volta su quel sito. In questo modo potrai ricevere premi come free spin o denaro gratis da utilizzare per le tue puntate online. Questo è sicuramente un punto importante a cui prestare attenzione.