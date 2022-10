Settimana Nazionale della Protezione Civile: manifestazione ad Ariano Irpino

Settimana Nazionale della Protezione Civile. Venerdì 14 ottobre p.v, ad Ariano Irpino, presso il Centro Fieristico della Comunità Montana Ufita, si svolgerà, nell’ambito della “Settimana Nazionale della protezione civile”, la manifestazione dal titolo “RISCHIO SISMICO E COMUNITÀ RESILIENTI. Esposizioni e dimostrazioni pratiche della capacità operativa del sistema di Protezione Civile”.

L’evento, teso ad informare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare i giovani, oltre che i Sindaci, quali autorità locali di Protezione Civile più prossime al territorio, è organizzato dalla Prefettura di Avellino, d’intesa e con la preziosa collaborazione della Protezione Civile della Regione Campania, e prevede momenti dimostrativi della capacità operativa dell’intero sistema di protezione civile, con particolare richiamo al rischio sismico, anche in considerazione della ricorrenza del 60° anniversario del terremoto che investì l’Irpinia e il Sannio il 21 agosto del 1962

Presso la struttura di Ariano Irpino saranno presenti stand e spazi espositivi, ma anche quelle attrezzature che vengono impiegate in occasione degli eventi emergenziali, in modo da consentire alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile regionale ed a tutte le componenti del sistema di dimostrare realisticamente le azioni che vengono messe in campo in caso di necessità

Le numerose scolaresche presenti potranno assistere a simulazioni operative, con l’allestimento di un campo base e l’ausilio di strumentazioni e di unità cinofile, oltre all’intervento di mezzi aerei messi a disposizione per il momento esercitativo.

L’evento vede la partecipazione – oltre che della Protezione Civile regionale e delle Organizzazioni di volontariato – delle Forze di Polizia, Esercito, Vigili del Fuoco, ASL e CO 118, Soccorso Alpino e Speleologico, Sezione Irpinia dell’INGV di Grottaminarda.