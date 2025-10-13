12 colpi di pistola che fanno tornare su città e hinterland l’incubo del racket

12 colpi di pistola che fanno tornare l’incubo racket tra la città capoluogo e l’hinterland. I raid sono avvenuti nella notte in Via Appia, ad Atripalda, ai danni della vetrina della concessionaria Kia e lungo Via Francesco Tedesco, nel capoluogo, verso un’agenzia noleggio auto. A intervenire Carabinieri e Polizia. S’indaga per far luce sugli autori dei raid a colpi di pistola e, come avviene spesso in queste circostanze, potranno rivelarsi fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza: sia eventualmente quelli privati che pubblici nelle zone e nelle aree limitrofe. Due episodi che riaccendono i riflettori sulle attività criminali.