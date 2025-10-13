Cinque colpi di pistola contro la vetrata di un autonoleggio a Via Tedesco: indaga la Polizia

Da
Redazione online
-
0
1457

Una notte ad alta tensione tra Avellino ed Atripalda. Oltre al raid a colpi di pistola contro la concessionaria sull’Appia, anche un’agenzia noleggio auto lungo Via Francesco Tedesco è stato oggetto di un’intimidazione a colpi di pistola. Almeno cinque secondo le prime ricostruzioni. Su questo secondo episodio indaga la Questura di Avellino.