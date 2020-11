Attualità Servizio di nutrizione artificiale domiciliare: raggiunti 700 pazienti al giorno 13 Novembre 2020

L’Asl comunica che da oggi, il trattamento della Nutrizione Artificiale Domiciliare ha raggiunto 700 pazienti giornalieri. Il servizio, gestito dal Centro NAD presso il P.O. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, fornisce, presso il domicilio di ciascun paziente, tutto quanto necessario all’attuazione del trattamento di nutrizione artificiale, oltre all’assistenza e al monitoraggio della terapia nutrizionale, inserita nei percorsi terapeutici previsti dai livelli essenziali assistenziali e a tutti gli effetti un trattamento “salva vita”.

A tutti i pazienti è garantito, non solo l’approvvigionamento a domicilio delle miscele nutrizionali ma anche un supporto costante di consulenti medici e dietisti e di assistenza infermieristica in collaborazione con il personale dell’Assistenza Domiciliare Integrata e il ritiro del materiale usato come raccolta rifiuti speciali direttamente a casa del paziente.

L’Azienda Sanitaria Locale, pur nell’emergenza sanitaria COVID19, garantisce ai pazienti tutte le terapie necessarie, in primis quelle considerate “salva vita”; in particolare, nel caso del Servizio NAD, risulta un incremento del numero di prestazioni erogate e di pazienti, che in considerazione della particolare fragilità, vengono seguiti a domicilio.