Serino sotto choc: 55enne agente di Polizia Penitenziaria si toglie la vita

Un 55enne agente di Polizia Penitenziaria si sarebbe tolto la vita all’interno della propria abitazione a Serino. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata nel comune irpino. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, i militari della Stazione Carabinieri di Serino e il magistrato di turno della Procura di Avellino insieme al medico legale per una prima ispezione cadaverica sulla salma. Non sono ancora note le motivazioni che avrebbero spinto al gesto estremo l’agente. Sotto choc i suoi colleghi e il personale del penitenziario dove prestava servizio.