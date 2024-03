Europee, la corsa di Renzi parte da Avellino: “È il simbolo di un riscatto possibile”

“Mancano cento giorni alle elezioni che decideranno il futuro dell’Europa. Io mi candido, in tutte e cinque le circoscrizioni. Ci metto la faccia. Non mi tiro indietro. Perché è tempo di scelte forti, è tempo di uomini e donne forti”.

Ad annunciarlo l’ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi, che conferma la sua discesa in campo per le imminenti elezioni europee di giugno.

Renzi, impegnato nell’organizzazione della Leopolda, assicura che il giorno dopo partirà per un viaggio in tutte e cento le province come nel 2012. E lo start sarà proprio ad Avellino. “Toccheremo come prima provincia l’Irpinia – scrive Renzi -. È il simbolo di un riscatto possibile, di una terra che va rimessa al centro delle politiche europee, di un luogo che deve tornare a crescere con infrastrutture e investimenti. L’ultima provincia che visiteremo – a inizio giugno – sarà invece Lodi, l’epicentro del Covid. Laddove tutto è cominciato, là finiremo una campagna in cui la richiesta del Mes sanitario sarà solo una parte delle nostre proposte sulla sanità. Staremo nelle grandi città, certo, ma partiremo e chiuderemo nelle realtà più piccole. E toccheremo tanti paesi. Scarpe comode, amici, è il momento di rimettersi in cammino” conclude l’ex premier.