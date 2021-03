Attualità Serino, Rocco: “Il covid avanza. E’ necessario che il sindaco informi i cittadini attraverso i canali istituzionali” 25 Marzo 2021

“Apprendo dal bollettino ufficiale dell’Asl, riportato dai mass media provinciali, che oggi a Serino si sono registrati ulteriori 19 casi di positività”. Lo afferma Marcello Rocco, consigliere comunale di Serino.

“I 19 casi di oggi si sommano ai 95 precedenti. Siamo quindi ad un totale di 114 casi (113 se verrà contagiato il lutto che abbiamo subito nella giornata di ieri)”, prosegue.

“Visto il precipitare della situazione chiedo formalmente al sindaco, ancora una volta, di provvedere immediatamente a dare comunicazione quotidiana ai cittadini, dell’evolversi della situazione epidemiologica sul nostro territorio, attraverso apposita pagina istituzionale e non più tramite la pagina privata della lista elettorale di maggioranza”.

“In questo momento serve unità per quello che la nostra comunità sta affrontando. Per tale motivo comportamenti inqualificabili come quello poc’anzi denunciato non potranno più essere tollerati in alcun modo”.

“Se non dovesse essere creata la pagina istituzionale “Comune di Serino”, attraverso la quale fare tutte le comunicazione del caso, così come attualmente avviene in tutti i comuni d’Italia, mi rivolgerò alle Autorità preposte per porre fine a questa vergogna che si verifica, esclusivamente, nel nostro Comune”.

“Auspico, inoltre, che in tempi brevi venga convocato un consiglio comunale, da svolgere in streaming, così da dare a tutti i consiglieri comunali l’opportunità di offrire il proprio contributo, in termini di idee e proposte, per contrastare l’avanzata del coronavirus e al contempo modo ai cittadini di essere partecipi di quanto sta succedendo”.

“A tutti i positivi e ai loro affetti vanno i miei auguri di pronta guarigione: “Non siete soli!” “.