Avellino Avellino, una strada dedicata al professor Francesco Saverio Festa: la proposta di un gruppo di cittadini 25 Marzo 2021

Si riporta la nota di un gruppo di cittadini di Avellino.

Le parole sono importanti, ricorda Nanni Moretti in Palombella Rossa. E per questo che la recente nomina della Commissione Permanente alla Toponomastica della città di Avellino, non può che rappresentare agli occhi dell’intera comunità una occasione importante.

Dare un nome ad una strada è una occasione per tutelare le nostre radici, definire la nostra identità, rafforzare il senso di comunità. Per questo, vogliamo da subito sostenere il lavoro della commissione avanzando una proposta che sappiamo essere molto condivisa in città: intitolare una strada a Francesco Saverio Festa.

Si faceva chiamare da tutti Ragioniere, il docente di Storia delle Filosofia Politica all’Università degli Studi di Salerno. Saverio rifiutava qualsiasi tipo di etichetta, e questo lascia ben intuire il modo che aveva di concepire la didattica e la ricerca, intese come un costante dialogo, senza preconcetti. Per la nostra comunità, è stato anche un protagonista attento del dibattito politico e culturale in città. Ricordiamo la collaborazione con il Centro Dorso, gli studi sul meridionalismo, l’organizzazione di convegni e la cura di pubblicazioni. Per molti studenti di liceo, poi, il suo nome era associato al “Borgo dei Filosofi”, Festival di Filosofia nato nel 2006 assieme al professore Di Gregorio, di cui Saverio era Direttore scientifico.

Oggi sono due anni esatti da quando Saverio ci ha lasciati. Siamo sicuri che la neonata Commissione Permanente alla Toponomastica, congiuntamente al Sindaco e all’Amministrazione, sapranno cogliere il valore e il significato della nostra proposta.