Attualità Serino, i primi 100 anni di “Ciccio o lattaro”: gli auguri del Comune 26 Marzo 2021

Serino, i primi 100 anni di “Ciccio o lattaro”: gli auguri del Comune. L’amministrazione ha inviato questa nota. “In un momento così delicato e particolare per la nostra comunità, una mattinata piena di sole ed emozione ha incorniciato i 100 anni di Francesco De Piano. L’amministrazione comunale vuole fare i migliori auguri al suo concittadino, per molti conosciuto come “Ciccio o lattaro”. Un lavoro fondamentale per la crescita della comunità, oramai scomparso, ma indelebile nella memoria di molti”.

“Di buon mattino si recava a prendere il latte appena munto dagli animali per poi portarlo nelle case dei serinesi. Con questi bei ricordi gli facciamo i nostri più sinceri auguri per il suo compleanno, fiduciosi di poterlo presto festeggiare come merita, anche con la consegna di una targa ricordo da parte dell’Amministrazione Comunale”.

“In questo traguardo ragguardevole vi sono le tante prove difficili che hai superato, i sacrifici fatti per i tuoi cari, per offrire loro sicurezza e serenità, le tante conquiste guadagnate col sudore della fronte e l’impegno quotidiano, le meritate soddisfazioni raggiunte passo dopo passo. I tuoi figli hanno avuto nel tuo esempio la loro prima e più importante scuola di vita e le tue qualità umane e professionali hanno contribuito a costruire la nostra storia. Tanti auguri”.