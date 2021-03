Ospedale Frangipane, il covid si porta via un 57enne di Montecalvo. Il decesso questa mattina. Sempre oggi, è stato trasferito presso l’Area Covid un 75enne di Ariano Irpino, ricoverato in Terapia Intensiva. Questa mattina, inoltre, è stato dimesso un 56enne di Villamaina, ricoverato in Area Covid.

Presso nosocomio di Ariano Irpino risultano ricoverati 5 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 25 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina covid.