Serino corre nel ricordo di Felice Pellecchia: il 25 aprile torna “Di Corsa per Serino”

“Di Corsa per Serino” è molto più di una semplice manifestazione sportiva. E’ un momento dedicato al ricordo e alla memoria di Felice Pellecchia, storico podista scomparso a soli 61 anni.

L’appuntamento con la quarta edizione è per il prossimo 25 aprile: l’evento è organizzato dal Comune di Serino in collaborazione con l’Associazione “Bartolo Longo”.

Lo start è fissato per 9 in Piazza Cicarelli, davanti il palazzo comunale. La gara si svolgerà su un percorso di 10 chilometri, articolato lungo le strade del territorio comunale.

Oltre 200 gli iscritti: atleti e atlete che arriveranno da tutto il centro sud, ci saranno anche due ottantenni, anche se il numero è destinato a salire nelle prossime ore.

Podista serinese, appassionato di maratone, Felice Pellecchia prese parte anche alla prestigiosa Maratona di New York, distinguendosi con il primo posto nella sua categoria. Sportivo, fu inoltre tra i promotori, agli inizi degli anni Settanta, della prima corsa campestre organizzata a Serino.

Il sindaco Vito Pelosi sottolinea come la sua amministrazione sia da sempre al fianco dello sport. “Riteniamo che sia fondamentale supportare manifestazione del genere che rappresentano senza dubbio momenti di incontro, aggregazione e valorizzazione del territorio. Ringrazio il vicesindaco Di Zenzo per il grande impegno”.

Il vicesindaco Donato Di Zenzo ricorda Pellecchia. “ E’ una figura storica per il nostro paese: un amico vero con il quale ci siamo confrontati spesso anche sui campi di calcio, visto che non disdegnava neanche questo sport. Ha portato in alto il nome di Serino non solo a livello nazionale ma internazionale, basta ricordare il successo ottenuto alla Maratona di New York”.

Il professore Giuseppe De Feo era un amico di Pellecchia, oltre che un vero campione che ha vinto diverse medaglie e stabilito record nazionali per l’Acli. “La corsa è uno sport che bisogna amare: fatta di grande sacrificio, passione e concentrazione e che oggi è molto cambiata. Insieme a Felice Pellecchia abbiamo ideato la prima marcia campestre di Serino. Ricordarlo è un dovere e speriamo che manifestazioni come queste possano spingere i giovani a lasciare il telefonino e a dedicarsi alla corsa”.

L’ultima battuta è di Michele De Vizia, segretario della Associazione “Bartolo Longo”. “Un pensiero va prima di tutto al nostro presidente Acampora che non sta bene e speriamo di rivedere presto. Le iscrizioni sono ancora aperte e ringraziamo la Givova che, anche quest’anno, sarà il nostro sponsor tecnico. La novità di questo anno è che premieremo i primi cento atleti maschi ma anche tutte le donne che parteciperanno”.