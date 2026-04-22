“L’ora del tè”: incontro informale sulla mobilità sostenibile ad Avellino

Si terrà il prossimo 23 aprile alle ore 18:00, presso Avionica (AV), un incontro informale promosso da Legambiente Avellino, dedicato al tema della mobilità sostenibile, con particolare attenzione al trasporto pubblico.

L’iniziativa, intitolata “L’ora del tè”, rientra nella seconda edizione di “Destinazione: Sostenibilità!” e nasce con l’intento di creare uno spazio di confronto semplice, accogliente e partecipativo, in cui condividere dati, esperienze e riflessioni sulle principali problematiche legate alla mobilità collettiva nel territorio. Durante l’incontro saranno presentati alcuni elementi concreti emersi da analisi ed esperienze locali e verrà inoltre somministrato un questionario ai partecipanti, utile a raccogliere opinioni, bisogni e suggerimenti dei cittadini sul tema del trasporto pubblico.

Il momento di dialogo sarà aperto alla cittadinanza e alle associazioni, con l’obiettivo di favorire uno scambio costruttivo e raccogliere proposte per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei servizi di mobilità. Attraverso un format informale come quello dell’“ora del tè”, Legambiente Avellino intende promuovere la partecipazione attiva e sensibilizzare la comunità sull’importanza di scelte di mobilità più sostenibili.

La partecipazione è libera e aperta a tutti e a tutte.