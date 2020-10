Serino, 52enne ubriaco minaccia di morte sua coetanea e aggredisce un carabiniere: arrestato. E’ successo ieri, in tarda serata. I militari sono arrivati prontamente sul posto dopo una segnalazione giunta al 112.

I carabinieri hanno provato a far mantenere la calma all’uomo, di origini romene, ma non ci sono riusciti subito, perché il 52enne si è scagliato anche contro di loro. Uno dei militari, pur rimanendo ferito in modo lieve, supportato dal collega, è riuscito a fare in modo che la situazione non degenerasse più del dovuto. L’uomo è stato bloccato e condotto in caserma.