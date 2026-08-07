Serinese, viola il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori: aggravata la misura per un ventiduenne

SERINESE- Ha violato per la seconda volta la misura del divieto di avvicinamento all’abitazione dei suoi familiari e scatta l’aggravamento della misura per un ventiduenne del serinese. Il 4 agosto scorso i Carabinieri di Serino hanno nuovamente scoperto il giovane nell’abitazione dei familiari, fatto per cui lo scorso 23 giugno era stato già tratto in arresto per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una circostanza che e’ stata puntualmente refertata dai militari alla Procura della Repubblica di Avellino, che ha ottenuto un aggravamento della misura applicata al giovane. Il Gip del Tribunale di Avellino ha applicato nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per due volte al giorno, così sarà controllato dai militari dell’Arma.