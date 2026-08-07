Emergenza cinghiali: nasce il Tavolo tecnico permanente della Regione Campania

NAPOLI- Ieri, a Palazzo Santa Lucia, sala F. De Santis, abbiamo riunito istituzioni, mondo scientifico e strutture tecniche per affrontare in maniera coordinata un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti.La presenza crescente dei cinghiali riguarda ormai la sicurezza dei cittadini, i danni alle aziende agricole e alle colture, il rischio sanitario, gli incidenti stradali e l’equilibrio del territorio..Per questo abbiamo deciso di istituire un Tavolo tecnico operativo permanente regionale, che avrà il compito di condividere dati, monitorare il fenomeno e individuare azioni concrete di prevenzione, controllo e contenimento.Quello di ieri è stato solo il primo passo. Il confronto sarà progressivamente allargato alle organizzazioni agricole, alle associazioni venatorie e ambientaliste, agli ATC, agli Enti Parco, all’ANAS e agli altri soggetti coinvolti..L’emergenza cinghiali non può più essere affrontata con interventi frammentari. Serve una strategia regionale condivisa, responsabilità comuni e soprattutto risposte concrete per tutelare i cittadini, le nostre imprese agricole e il territorio della Campania.