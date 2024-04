Serie C femminile: la Vis Mediterranea Soccer vince a Roma

La Vis Mediterranea Soccer fa sua la posta in palio nella venticinquesima giornata di campionato di Serie C femminile. Sul sintetico del centro sportivo Elis di Roma sconfigge le padrone di casa del Grifone Gialloverde.

Finisce 1-3 un incontro giocato con grande attenzione e determinazione. Nei primi 45’ la Vis Mediterranea Soccer riesce a segnare due reti con D’Arco al 5’ e Cardoso al 24’. Nel secondo tempo c’è all’inizio la rete del 1-2 del Grifone Gialloverde ma poco dopo è Klai a rimettere a distanza le padrone di casa. Con questa vittoria la Vis Mediterranea continua a guidare il girone C del campionato di C con cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Vantaggio che potrebbe aumentare visto che la compagine di Montoro ha una partita da recuperare il prossimo 8 maggio con la Salernitana.

Tabellino

Grifone Gialloverde – Vis Mediterranea 1-3

Reti: D’Arco, Cardoso, Klai

Vis Mediterranea: Gallego Laura; Cardoso Queni Suaila; Klai Yasmine; Minella Vittoria; Panarello Alessandra; D’Arco Gaia; Karaivanova Kristiana Dianova; Modafferi Noemi; Girolamo Francesca; Petrosino Chiara; Morgante Nadia. A Disposizione: Basile Laura; Acocella Elisa; Fontana Zaupa Florencia Belen.