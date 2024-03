Serie C femminile: a Montoro Vis Mediterranea-Apulia Trani

Al “Sandro Pertini” di Montoro la capolista Vis Mediterranea gioca oggi la 5ª giornata di ritorno del campionato Serie C femminile Girone C.

La compagine del presidente Ivan Montefusco affronta la Apulia Trani, squadra giovane ed ostica e non tragga in inganno il fatto che sia terzultima in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie e 4 pareggi.

Come evidenziato anche dalle stesse calciatrici della Vis Mediterranea “tutte le squadre che le affrontano giocano al massimo delle potenzialità, come se fosse una finale e quindi sperando di strappare punti”.

D’altra parte nessuna delle squadre che inseguono, ad iniziare dal Trastevere Calcio Women (impegnata in trasferta sul difficile campo del Matera Città dei Sassi Women), intende lasciare punti per strada, assicurando così un campionato vissuto veramente al cardiopalma per la tifoseria.

Quest’ultima si spera affollerà anche questo pomeriggio le tribune dell’impianto sportivo di Montoro. Le due formazioni scenderanno in campo alle ore 14.30 e saranno arbitrate da Alberto Natale Amore della sezione di Ragusa, assistito da Vincenzo Ferrara di Castellamare della sezione di Stabia e Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore.