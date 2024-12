Serie B femminile ferma. Ripresa l’8 dicembre con la Vis Mediterranea

Disperato tentativo di risalita della Vis Mediterranea Soccer dalle sabbie mobili di una classifica che sinora indica 1 solo punto conquistato in undici gare del campionato di serie B femminile. Il campionato, questa settimana, osserverà un turno di riposo, in vista della ripresa programmata per domenica 8 dicembre.

Per provarci, le irpine, tra una settimana dovranno assolutamente fare risultato nella dura trasferta di Verona contro il Chievo Women, al Sinergy Stadium nel dodicesimo turno del torneo cadetto.

Mister Caruso ha, quindi, altro tempo a disposizione per raccogliere idee ed energie in vista del prossimo incontro, dove si troverà di fronte una squadra che punta alla promozione in massima serie.

Le scaligere, infatti, che al momento occupano la quinta piazza a pari punti (18) con Brescia e Freedom, chiederanno alle avversarie di farsi da parte per lasciare i tre punti e tentare la scalata verso la serie A.

La Vis ha perso di misura, con l’identico punteggio di 1-0 contro Pavia (in trasferta) e Res Roma in casa, le ultime due gare di campionato giocate in modo discreto, dove alcuni episodi sfortunato hanno compromesso la possibilità di ottenere un risultato positivo e muovere la classifica ferma a 1 punto, conquistato sul campo della Lumezzane nell’ottava di campionato.

A Verona si tenterà il tutto per tutto senza fare calcoli. D’ora in avanti le irpine dovranno solo ed esclusivamente puntare alla vittoria, considerando ogni incontro come se fosse una finale. Solo così si potrà continuare a coltivare il sogno della salvezza, che al momento appare come un miraggio.