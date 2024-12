Clima, l’Osservatorio di Montevergine: in trenta anni due gradi in piu’ nella temperatura media

AVELLINO- La temperatura media dei primi undici mesi del 2024 registra due gradi in piu’ rispetto alla media del periodo degli ultimi trenta anni e quasi tre gradi di quella storica. E’ un altro importante dato che illustra l’Osservatorio Metereologico di Montevergine. A partire proprio da quella registrata nel mese di novembre 2024: “è stato caratterizzato, in quel di Montevergine, da temperature pressoché in linea con la climatologia dell’ultimo trentennio. Lo scarto rispetto alla media 1991-2020 è stato infatti di soli 0.1°C”. Ma e ‘ significativo quello che sulla pagina dell’Osservatorio si legge sulla temperatura media: “Mette invece letteralmente i brividi il confronto tra la temperatura media registrata in questi primi 11 mesi dell’anno solare (11.8°C) e quella del periodo 1991-2020 (9.9°C), ancora di più il raffronto con la media dell’intera serie storica (1884-2023), rispetto alla quale si ravvisa uno scostamento di 2.8°C”. Altro discorso e’ quello che riguarda le precipitazioni piovose: “Per quanto concerne gli apporti meteorici, il computo totale di novembre 2024, pari a 163.4 mm, è stato del 32% inferiore a quello mediamente registrato nel trentennio 1991-2020. Ricordiamo, in merito a tale aspetto, che veniamo da tre annate (2021, 2022 e 2023) contraddistinte, nel mese di novembre, da quantitativi di pioggia superiori alla norma. Risulta essere di segno negativo anche l’anomalia sino ad ora maturata su base annua, sebbene si tratti di uno scarto relativamente contenuto ed ancora potenzialmente colmabile, qualora il mese di dicembre dovesse risultare più ricco di precipitazioni del normale”.