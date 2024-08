Sequestro bis per Festa, il penalista Petrillo: stupiscono le motivazioni

Il penalista Luigi Petrillo, difensore dell’ex sindaco Gianluca Festa ha voluto esternare in una nota lo stupore per le motivazioni addotte dalla Procura nel nuovo provvedimento: Stupisce davvero la motivazione adottata per il nuovo sequestro “d ‘ urgenza” disposto dalla Procura della Repubblica per rimediare all’ errore censurato dal Tribunale del riesame: si sostiene che il denaro presente sui conti dell’ indagato potrebbe essere da questi “disperso”. Sul punto la difesa sommessamente rileva che da quando Gianluca Festa è stato posto agli arresti domiciliari, egli ha serbato una condotta assolutamente irreprensibile e rispettosa nei confronti dell’ indagine, sicché la prognosi formulata dagli inquirenti appare del tutto infondata. Attendiamo ora l’ eventuale convalida del Gip, per valutare l’ ulteriore impugnazione.