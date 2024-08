Olimpiadi, il sindaco Di Leo esulta: Silvana ha portato Sturno sulle vette del mondo

STURNO- “Grandissima, Silvana Stanco!”. E’ cosi che il sindaco del comune irpino Vito Di Leo commenta l’argento olimpico di Silvana Stanco a Parigi nel tiro a volo.

“Ha portato il nome di Sturno sulle vette del mondo, conquistando la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nella specialità del “tiro a volo”.Un risultato straordinario che arriva a coronamento dei suoi tanti sacrifici fatti in questi anni.

Una gioia immensa per tutti noi che, incollati alla TV, abbiamo seguito e apprezzato le sue gesta. Un grande orgoglio per Sturno e per tutta la nostra provincia.Complimenti, Silvana!

Ad maiora semper”.