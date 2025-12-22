Sequestri dal NAS di Salerno, coinvolte anche pasticcerie ad Avellino

In vista delle prossime festività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali, rilevando “non conformità” in undici casi.

Particolare attenzione è stata posta sulla produzione e la vendita degli alimenti tipici delle festività natalizie, sottoponendo a sequestro sei quintali di prodotti. I casi più rilevanti sono stati accertati nella Valle Telesina e nel Salernitano ove sono stati operati i sequestri più ingenti di alimenti, tutti risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Diverse diffide sono state impartite anche presso pasticcerie ubicate ad Avellino, nel Cilento, nell’Agro Nocerino-Sarnese e nel Beneventano, ove sono state rilevate – a vario titolo – diverse criticità igienico-sanitarie (pareti sporche, pulizia straordinaria carente, soluzioni di continuità sulle superfici calpestabili, necessità di implementare le misure per contrastare gli animali infestanti, presenza umidità dovuta a infiltrazioni, depositi ingombrati da materiale non pertinente.). In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 10.000,00 euro e segnalate alle autorità amministrative undici persone.