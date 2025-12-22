Comuni montani e nuovo regolamento. Repole: “Chiediamo attenzione particolare su Monteverde”

Sulla questione dei nuovi criteri per la classificazione dei Comuni montani interviene la presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole, intenzionata a chiedere chiarimenti sul regolamento che escluderebbe molti Comuni italiani dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

“Per l’Alta Irpinia il caso particolare è rappresentato dal Comune di Monteverde, che verrebbe cancellato dall’elenco, e dalle relative misure a favore, pur rientrando in una zona montana come l’Alta Irpinia”, fa notare. “Come assemblea dei sindaci accogliamo con favore la disponibilità al confronto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che ha aperto ad una estensione degli esclusi a patto che si rispettino determinati requisiti. Per quanto riguarda l’Alta Irpinia – aggiunge Repole – il reinserimento di Monteverde ci sembra dovuto per almeno due ragioni: il fatto che buona parte della superficie sia situata al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, e la collocazione stessa del paese, visto che il Comune è inserito appunto nella Città dell’Alta Irpinia, all’interno della Strategia Aree Interne.

Come sottolineato anche dall’Uncem – ricorda Repole – occorre evitare ogni frammentazione e divisione. Inoltre il nuovo regolamento dovrebbe salvaguardare gli enti che fanno parte di Unioni o Comunità montane, ma anche di ambiti sovracomunali come la Città dell’Alta Irpinia. Sono convinta – conclude la presidente – che si riuscirà a far emergere il caso. Da parte mia è doverosa un’attenzione particolare per tenere insieme, soprattutto per quanto riguarda i benefici, tutti i 25 Comuni altirpini”.