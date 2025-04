Senerchia: presentate diciotto liste “farlocche” nel Comune irpino

SENERCHIA – Diciotto liste composte da candidati non residenti e molto probabilmente appartenenti a forze militari o di polizia che come noto hanno diritto a un mese di congedo per la campagna elettorale. A Senerchia, al termine dell’orario di scadenza per presentare le liste alle comunali del 26 e 27 maggio prossimo, sono state venti le formazioni presentate per le amministrative. Alle due liste “locali”, quelle che hanno candidature di esponenti politici e cittadini del comune irpino, se ne sono aggiunte altre diciotto. Come sempre si grida allo scandalo in queste occasioni. Ma sarà la Sec, la Commissione elettorale circondariale e la Prefettura ad avere l’ultima parola. Un vero e proprio malcostume, quello di approfittare del fatto che nei comuni al di sotto dei mille abitanti non è necessaria la sottoscrizione delle liste elettorali da parte dei cittadini, e quindi è possibile candidarsi senza alcun problema di legittimazione locale.