Festa promozione al Partenio, ecco tutte le strade in città chiuse al traffico

AVELLINO- Pronte le ordinanze sulla circolazione cittadina disposte dal Comune di Avellino e firmate dal vicecomandante Sullo, adottate alla luce della “necessità per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità di adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree interessate”

concordate tra il Comune di Avellino e la Questura di Avellino in occasione dei festeggiamenti che domani sera partiranno dalle ore 20.00 a fine manifestazione del 27 aprile 2025. In particolare relative alll’istituzione del divieto di circolazione, escluso residenti e mezzi autorizzati. Ecco quali strade interesseranno:

in Viale Italia da intersezione con Via Marconi a intersezione con Corso Vittorio

Emanuele;

. in Via F.lli Del Gaudio;

in Via Sellitto da intersezione con Via Cotone a intersezione con Viale Italia;

.

. in Via De Concilii;

• in Via Matteotti;

• in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e

P’intersezione con Via Terminio;

. in Via Mancini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Circumvallazione e

l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele;

. in Via Campane nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Circumvallazione e

l’intersezione con Via Vasto per i veicoli diretti in Via Partenio;

. in Via Vasto nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Campane e l’intersezione con Via Mancini;

◦ in Via Circumvallazione nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Del Balzo-Via Carducci e l’intersezione con Via Campane per i veicoli diretti in Via Guarini;

• in Via Guarini e Via Testa;

. l’intersezione con via Guarini;

•. in Via Sottotenente Corrado nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Volpe e

in Via Olindo Preziosi nel tratto compreso tra ‘intersezione con Via Volpe

I’intersezione con Via Guarini;

. in Piazza De Marsico nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Sara

e l’intersezione con Via Testa;

. in Piazza De Marsico nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Preziosi e

l’intersezione con Via Tagliamento;

. in Via Tagliamento nel tratto compreso tra l’intersczione con Via Fontanele e

l’intersezione con Via Esposito;

. in Via Esposito;

.in Via F.li Bisogno nel tratto compreso tra P’intersczione con l’intersezione con Via Esposito;

Via Nicoletti e in Via Sottotenente Iannaccone nel tratto compreso tra Pintersezione con Via Colombo e P’intersezione con Via F.lli Bisogno;

L’obbligo di svolta a sinistraall’intersezione Via Nicoletti – Via Tagliamento; L’obbligo di svolta a destra all` intersezione Via Piave Via Tagliamento; L’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Via Croce – Via Tagliamento;