“Sempre più poveri”. Il piano di zona A4 riparte, si spera per sempre

“Speriamo che il piano di zona sociale decolli una volta per tutte, ci sono famiglie che non riescono nemmeno a mettere il piatto a tavola”. A parlare è Nunziante Picariello, sindaco di Capriglia Irpina e presidente dell’assemblea consortile ambito A4. Tanto tuonò che piovve.

Dopo aver vinto al Tar contro la Regione Campania ed evitato il commissariamento, infatti, oggi l’assemblea consortile A4 si è tornata a riunire per approvare importanti argomenti all’ordine del giorno.

I sindaci, o loro delegati – riunitisi a porte chiuse nella stanza del primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, cosa che ha sollevato qualche critica su una presunta mancanza di trasparenza – sono riusciti finalmente a dare il via libera alla programmazione 2020, al documento unico di programmazione 2021/2023 e al bilancio di previsione, sempre 2021/2023. Un passo in avanti si spera importante, come auspica, come detto, lo stesso presidente Picariello.