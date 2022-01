Montefredane, evade dai domiciliari: arrestato 60enne della provincia di Salerno dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino.

È accaduto nella mattinata di ieri: l’uomo, fermato alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto a controllo dai militari, impegnati in un normale servizio perlustrativo nel capoluogo irpino finalizzato alla verifica della circolazione stradale ed alla prevenzione dei reati in genere.

Dall’interrogazione alla banca dati delle Forze dell’Ordine, il 60enne è risultato colpito dal citato provvedimento restrittivo.

Condotto in Caserma, è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino che ne ha disposto il riaccompagnamento all’abitazione prevista per l’espiazione della misura cautelare.