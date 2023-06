Segreteria del PD sulla Piattaforma logistica aperta a tutte le forze sociali

Sempre al centro del dibattito politico la Piattaforma logistica in Valle Ufita, opera strategica per una migliore funzionalità della costruenda tratta ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità Napoli-Bari. Un nuovo incontro sul tema è stato indetto dal Partito Democratico Irpino per domani, mercoledì 7 giugno.

Si tratta di una segreteria provinciale monotematica, aperta a tutte le forze sociali ed ai cittadini per un confronto alla luce degli ultimi sviluppi (tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture, risposta all’interrogazione parlamentare) che vede divergenti chiavi di lettura da parte dei partiti.

Nel centrosinistra prevale la preoccupazione rispetto alle tempistiche per la progettazione e realizzazione del polo logistico in Valle Ufita.

L’appuntamento è a Grottaminarda, alle ore 17:30, presso Piazza Monumento.