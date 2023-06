Batte forte il cuore di Avellino (e non solo) per il caro “Imbriani”: presto sarà abbattuto

Un’istituzione per tutti, per Avellino e per tutta la provincia. Perché, si diceva, alle “Magistrali” si cucca, ci sono tante belle ragazze. Storie, vicende, personaggi, aneddoti che, almeno per il momento, andranno a finire nell’album dei ricordi. Per il liceo “Imbriani” di Avellino, di via Pescatori, gli ormai prossimi esami di maturità saranno gli ultimi, almeno nella vecchia sede. Subito dopo, partiranno i lavori per la realizzazione di un campus scolastico di nuova generazione. La scuola, fino al 2026, sarà trasferita nella sede dell’ex istituto per Geometri di via Morelli e Silvati.

L’affetto verso quell’istituto così tanto caro, è stato manifestato con un emozionante raduno che si è tenuto proprio dinanzi alle “vecchie Magistrali”. In tanti si sono ritrovati per salutare la vecchia scuola. Ex alunni, docenti, ma anche semplici curiosi o i famosi “cuccatori”. L’iniziativa, “50 anni in uno scatto”, è stata un successo. Ma l’amore per l’Imbriani non si ferma, il cuore per quella scuola continuerà a battere, forse per sempre, anche grazie ad una pagina creata su facebook, molta attiva, “Amici del liceo Paolo Emilio Imbriani”.